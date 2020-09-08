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Tesla назвали самой опасной компанией мира 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
Tesla назвали самой опасной компанией мира
Фото: globallookpress.com
Tesla является самой опасной компанией мира для инвесторов. Такое мнение высказал глава аналитической компании New Constructs Дэвид Трейнер, слова которого приводит CNBC.

«Вы можете придумать много оптимистичных сценариев для Tesla. Можете предположить, что она произведет 30 миллионов автомобилей в ближайшие 10 лет, можете представить, что они достигнут уровня Toyota, самой эффективной автомобильной компании в истории, или же займутся страховым бизнесом. Но даже в любом из этих случаев прогнозируемая прибыль будет слишком мала для нынешней цены акций», — отметил Трейнер.

По его словам, текущие котировки Tesla, торгуемой по 418,3 доллара за акцию, были бы справедливы в том случае, если бы ее доля от общего рынка электромобилей составляла от 40 до 110 процентов. Однако при нынешнем уровне продаж в 57 тысяч машин в год и допущении, что к 2030 году будет продано 10,9 миллиона штук, доля рынка составит 42 процента.

«Таким образом, акции Tesla переоценены в 159 раз относительно ее же будущей выручки», — заключил аналитик.

Бумаги компании Илона Маска он называет «одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть». При этом Трейнер подчеркивает, что ситуацию не исправит даже недавнее дробление акций из расчета один к пяти. Оно сделало их доступнее для частных инвесторов, что только повысило цену.
По оценке аналитика, справедливая цена акций Tesla равняется примерно 10 процентам от реальных показателей, то есть 41,8 доллара за штуку. В конце апреля основатель и глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что стоимость компании, по его мнению, переоценена. Вслед за этим заявлением котировки обрушились на 10 процентов — до 683 долларов за штуку (из расчета до дробления).
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Комментарии
Компании , Экономика , Дэвид Трейнер , Илон Маск
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