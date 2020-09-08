ВТБ по итогам первых восьми месяцев года увеличил выдачу кредитов физлицам до более чем 1 триллиона рублей, что на 7% превышает результат за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.

"По итогам восьми месяцев 2020 года ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1,035 триллиона рублей, что на 7% превышает результат за восемь месяцев 2019 года. Август стал рекордным месяцем по продаже розничных кредитов с начала года (за исключением марта) — более 152 миллиардов рублей, что на 18% превышает результат августа прошлого года", — говорится в сообщении.

В августе положительная динамика была зафиксирована практически во всех сегментах розничного кредитования. Сильнее всего выросла ипотека — на 40%, объем выдач превысил 76 миллиардов рублей. Продажи кредитов наличными составили почти 70 миллиардов рублей (рост на 4%). А объем оформленных автокредитов превысил 7 миллиардов рублей, но пока не достиг результатов прошлого года, отметили в ВТБ.

"В этом году самым заметным месяцем по продаже розничных кредитов остается март, когда клиентам ВТБ было выдано 174 миллиарда рублей. В апреле кредитная активность клиентов резко сократилась, но уже в мае начала поступательно расти. По результатам августа мы видим рост выданных кредитов более чем на 60% по сравнению с началом пандемии", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, росту кредитной активности способствуют реализация отложенного спроса, минимальные процентные ставки по кредитам, существенные меры поддержки, оказанные российским заемщикам в этом году, а также льготные условия в рамках госпрограмм

Общий объем портфеля розничных кредитов ВТБ с начала года вырос на 8%, превысив на 1 сентября 3,5 триллиона рублей. Портфель ипотеки за этот период показал рост на 11% (до 1,87 триллиона рублей), кредитов наличными — на 6% (до 1,44 триллиона).