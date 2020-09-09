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Конкуренты Tesla решили объединиться 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Конкуренты Tesla решили объединиться
Фото: Reuters
Акции производителя электромобилей Nikola взлетели на 34 процента в ходе премаркета (до открытия рынка) 8 сентября. Ценные бумаги конкурента Tesla начали расти после сообщения о стратегическом партнерстве с General Motors. Информацию об этом компания разместила на своем сайте.
Американский концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов. Однако General Motors не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec.
Nikola ожидает сэкономить более четырех миллиардов долларов за десять лет на батареях и более миллиарда долларов на инженерных расходах. General Motors планирует заработать около четырех миллиардов на росте стоимости полученных акций, поставке батарей и производстве Badger. Акции концерна подскочили на 5,5 процента на фоне решения об объединении.
Акции Tesla днем 8 сентября обвалились на 17 процентов. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices 7 сентября отказался включить автогиганта в индекс S&P 500, несмотря на выполнение всех формальных требований.
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Комментарии
Компании , General Motors
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