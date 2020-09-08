Маск потерял миллиарды долларов 

Основатель и глава Tesla Илон Маск потерял почти десять миллиардов долларов на фоне падения акций компании. Судя по данным рейтинга Forbes Real-Time, предприниматель выбыл из пятерки богатейших людей мира и теперь занимает седьмое место.

Маск лишился 9,9 миллиарда долларов или 11,29 процента от общей стоимости своих активов. Во вторник, 8 сентября, во время торгов на бирже NASDAQ акции Tesla рухнули на 18 с лишним процентов — с 418,32 до 337,9 доллара за ценную бумагу. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включать производителя электрокаров в индекс S&P 500.

За последний год Tesla подорожала в несколько раз, и именно ожидания инвесторов о включении компании в S&P 500 были одним из основных драйверов роста. S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США, в который входят «голубые фишки» (самые крупные, ликвидные и надежные компании со стабильными показателями).

Сейчас Tesla называют одной из самых опасных компаний для инвесторов. В аналитической компании New Constructs уверены, что акции сильно переоценены и считают ценные бумаги «одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть». По оценке аналитика, справедливая цена акций Tesla равняется примерно 10 процентам от реальных показателей, то есть 41,8 доллара за штуку.