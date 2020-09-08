Россиянам приготовили «пустышки» вместо лекарств

Россия с начала 2020 года потратила на лекарства с недоказанной эффективностью более 1 млрд 619 млн рублей из бюджета, выяснила «Новая газета»

Среди таких лекарств — противовирусные средства и иммуномодуляторы. Российские больницы с начала года потратили на закупку «Ингавирина» 46,8 млн рублей. Среди лидеров по госзакупкам — противовирусные препараты «Арбидол» (270,3 млн рублей) и «Кагоцел» (30,7 млн рублей).

С началом пандемии коронавируса объем госзакупок иммуномодуляторов вырос в разы, отмечает издание. 20 марта Депздрав Москвы включил «Кагоцел» в список лекарств для профилактики COVID-19. Следуя рекомендациям департамента, больницы начали закупку «Кагоцела» на общую сумму 26,3 млн рублей. При этом сами медики сомневаются, что препарат действительно эффективен не только при лечении коронавируса, но и обычных вирусных инфекций.

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Ярослава Ашихмина, продвижение «Кагоцела» связано не столько с лечением больных, сколько с ведением бизнеса. Производитель препарата — одна из крупнейших фармкомпаний страны ООО «Ниармедик Фарма».

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что при лечении коронавируса у всех пациентов региона применяется препарат «Триазаверин».

Лекарственное средство также было рекомендовано медикам, находящимся в контакте с больными COVID-19. Свердловская область по распоряжению губернатора закупила 150 тысяч упаковок «Триазаверина» для больниц. Всего на препарат с начала пандемии было потрачено 21,5 млн рублей.

Издание отмечает, что «Триазаверин» производит новоуральское предприятие «Медсинтез».

К другим препаратам с недоказанной эффективностью относятся пробиотики. Госучреждения с начала 2020 года закупили их более чем на 112 млн рублей. Лидеры госзакупок — «Бифиформ» (28,2 млн рублей), «Линекс» (28,1 млн рублей) и «Бифидум» (27 млн рублей).

На рынке госзакупок популярны также гепатопротекторы — лекарства для печени. На приобретение «Адеметионина» («Гептрал» / «Гептор») с начала года из бюджета потратили 374 млн рублей, на препараты на основе эссенциальных фосфолипидов — 183,5 млн рублей. Собеседники «Новой газеты» в медицинском сообществе при этом считают, что ни один из гепатопротекторов не проходил необходимых исследований.

Бюджетные деньги тратятся даже на гомеопатию, неэффективность которой была утверждена в меморандуме № 2 комиссии РАН по борьбе с лженаукой. После этого последовал ребрендинг гомеопатических препаратов — их назвали релиз-активными и продолжили поставлять на рынок.

С начала 2020 года российские медучреждения потратили на «Ананферон» 1,6 млн рублей, на «Тенотен» — 577 291 рубль, на «Эргоферон» — 1,3 млн Лекарства, открыто позиционирующие себя как гомеопатические, также закупаются за счет бюджета — в 2020 году были проведены закупки «Афлубина» на 7 320 рублей, «Стодаля» на 99 063 рубля, «Траумеля» на 1,5 млн рублей.