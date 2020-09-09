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Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира 

Прайм 56 минут назад
Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира
Фото: Reuters
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира, лишившись за стуки 16,3 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным рейтинга, состояние Маска на данный момент составляет 82,2 миллиарда долларов, что соответствует шестой строчке. Агентство отмечает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI.
Такое резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla. Во вторник акции производителя электрокаров потеряли одну пятую своей стоимости, упав на 21,06%, до 330,21 доллара.
Еще 1 сентября акции стоили на треть дороже — более 498 долларов за акцию. На снижение акций производителя могло повлиять формирование "пузыря" с неоправданно резким ростом, а также то, что Tesla не удалось попасть на прошлой неделе в индекс широкого рынка S&P 500.
На первом месте рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 миллиард долларов. Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (103 миллиарда долларов). Четвертое место теперь занимает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (85,5 миллиарда долларов), а пятое — инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 82,4 миллиарда.
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Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Уоррен Баффет , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Bloomberg
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