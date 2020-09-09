ПИК и ВТБ раскрыли первые эскроу-счета в Москве 

Девелоперская группа ПИК банк ВТБ провели первое раскрытие эскроу-счетов в Москве с объемом перечисленных средств 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении девелопера.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу в банках. Строители могут воспользоваться ими только после ввода объекта в эксплуатацию, поэтому возведение домов в основном ведется на банковские кредиты, так называемое проектное финансирование.

Первый проект ПИК, который начал реализовываться в рамках нововведений в законе о долевом строительстве — московский ЖК "Дмитровский парк". Соглашение о финансировании между ВТБ и ПИК было подписано в 2018 году, объем проектного финансирования по этому комплексу составил 19,9 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.