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ПИК и ВТБ раскрыли первые эскроу-счета в Москве 

РИА Недвижимость и ещё 1 1 час назад
ПИК и ВТБ раскрыли первые эскроу-счета в Москве
Фото: РИА Новости
Девелоперская группа ПИК и банк ВТБ провели первое раскрытие эскроу-счетов в Москве с объемом перечисленных средств 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении девелопера.
Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу в банках. Строители могут воспользоваться ими только после ввода объекта в эксплуатацию, поэтому возведение домов в основном ведется на банковские кредиты, так называемое проектное финансирование.
Первый проект ПИК, который начал реализовываться в рамках нововведений в законе о долевом строительстве — московский ЖК "Дмитровский парк". Соглашение о финансировании между ВТБ и ПИК было подписано в 2018 году, объем проектного финансирования по этому комплексу составил 19,9 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
ПИК — крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ — 23%, еще 18% акций — в свободном обращении.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Сергей Гордеев , Группа компаний ПИК , Банк ВТБ
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