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Компания SpaceX приобрела российское ПО для проведения видеоконференций 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
SpaceX приобрела российское ПО
Фото: Reuters
Компания Илона Маска SpaceX приобрела российское программное оборудование для видеоконференций, оно используется для трансляций и вебинаров в удаленном режиме, рассказал директор по развитию компании-разработчика TrueConf Дмитрий Одинцов.
В ходе выступления на конференции ассоциации "Руссофт" "IT-индустрия и пандемия: возможен ли рост в 2021 году" он заявил, что компания SpaceX является одним из крупных зарубежных клиентов TrueConf.

"SpaceX использует решение TrueConf для, например, создания, это тоже интересный кейс, удаленных трансляций. То есть спикер сидит где-то дома или в корпоративной студии видеосвязи, и это все попадает в студию вещания SpaceX для проведения прямых эфиров", — сказал он.

Одинцов уточнил РИА Новости, что SpaceX начала использовать решение TrueConf в 2020 году.

"Они купили через партнеров, оплатили решение уже коммерческое для использования в своих трансляциях, вебинарах, для различных историй. У них есть студия, где все это внедрено дополнительно, возможность спикерам быть дома и дополнительно в корпоративных студиях видеосвязи", — рассказал он.

В России решение уже используют Роскосмос, ЦУП и другие организации. "ЦУП обучают космонавтов сейчас на удаленке", — добавил Одинцов.
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Комментарии
Компании , Другое , Дмитрий Одинцов , ЦУП , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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