Louis Vuitton передумал покупать Tiffany за $16 млрд

Крупнейшая сделка на рынке люкса между группой компаний LVMH и американской ювелирной сетью Tiffany грозит сорваться. Концерн французского миллиардера и владельца Louis Vuitton Бернара Арно заявил о решении отменить покупку сети, которую раньше оценили в $16,2 млрд Перспективное партнёрство пало жертвой внешнеторговых войн США с Францией и Евросоюзом

В результате Tiffany обвинила конгломерат люксовых компаний в желании намеренно остановить процесс получения разрешения от регуляторов. В ювелирной компании убеждены, что LVMH решил пересмотреть условия сделки и заключить её на более выгодных для себя условиях.

В ответ французский концерн сообщил, что отложить сделку как минимум до 6 января 2021 года попросил министр иностранных дел Франции, указавший на экономическую напряжённость между американскими и французскими властями. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил повысить на 25% импортные пошлины на товары из Франции и Евросоюза в ответ на введение Парижем трёхпроцентного налога на оборот средств от продажи цифровых услуг крупными технологическими компаниями.

LVMH долгое время хотел приобрести Tiffany. По соглашению сторон сделку планировалось закрыть до 25 ноября, спустя год после её заключения. Теперь же Tiffany подала на концерн в суд из-за нарушения условий договора. Кроме того, представители ювелирного гиганта настаивают, что LVMH должна была уведомить о переносе сроков сразу после получения письма от правительства.

«По французскому законодательству министр иностранных дел не имеет полномочий обязать компанию нарушить действующее и имеющее обязательную силу соглашение», — подчеркнул председатель совета директоров Tiffany Роджер Фарах (Roger Farah).

По утверждениям представителей концерна, Tiffany сама просила перенести крайний срок подписания на 31 декабря. Соглашение о покупке бренда было подписано до того, как пандемия коронавируса сократила глобальный спрос на предметы роскоши — восстанавливаться он будет, по оценкам аналитиков, не менее трёх лет. На этом фоне в LVMH задумались, не переплатит ли концерн за сделку, тогда как Бернар Арно даже предпринимал попытки добиться снижения цены, сообщило CNBC.

Новость о возможной отмене слияния сильнее всего ударила по самой Tiffany: котировки акций компании упали на 14%, в то время как у LVMH (владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) падение составило только 1,4%.