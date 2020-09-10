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Huawei запустит собственную операционную систему в 2021 году 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
Huawei запустит собственную операционную систему
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei с 2021 года будет выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, созданной на фоне торговых ограничений со стороны США, заявил глава компании Ричард Ю.

"Со следующего года Harmony OS 2.0 уже распространится на все смартфоны. Она также существенно повысит мощность и эффективность наших мобильных устройств", — сказал он в рамках онлайн-конференции Huawei Developer Conference.

По его словам, компания намерена сделать полностью открытую операционную систему для разработчиков приложений и сервисов.
Huawei представила новую версию своей ОС — Harmony 2.0, которая может работать помимо смартфона, планшета и ПК на других интеллектуальных устройствах, таких как умные часы, колонки в автомобильные системы.

"Начиная с сегодняшнего дня Harmony OS становится открытой для устройств IoT с памятью 128 Кб — 128 Мб. К ним относятся смарт-тв, переносные устройства, автомобили и другие. В апреле 2021 года мы откроем код для устройств с памятью объёмом от 128 Мб до 4 Гб, а с октября 2021 года код будет открыт для устройств более 4 Гб", — добавил глава Huawei.

Компания Huawei в августе 2019 года представила собственную операционную систему Harmony OS, которая, по словам Ричарда Ю, может прийти на смену Android.
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