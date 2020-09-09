Компании США отказались уходить из Китая

Американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование президента США Дональда Трампа , пишет Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Только четыре процента из более чем 200 производителей, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае, заявили, что намерены перенести бизнес в США. Более 75 процентов отказались уходить из Китая, а 14 процентов респондентов планируют перевезти производство в другие страны — Юго-Восточная Азия является наиболее распространенным направлением для размещения мощностей. Еще семь процентов заявили, что изменят расположение производственных мощностей внутри страны или за ее пределами.

Торговая война между США и Китаем будет продолжаться бесконечно, уверены 26,9 процента опрошенных. Еще 22,5 процента ожидают, что напряженность продлится от трех до пяти лет.