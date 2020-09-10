Сеть «Дикси» запустила доставку через Delivery Club

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Сервисы Delivery Club и "Яндекс. Еда" начали осуществлять доставку продуктов из сети "Дикси" . Об этом свидетельствуют данные приложений компаний.

Информацию о запуске доставки из "Дикси" также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекс. Еда". Сборку осуществляют мастера покупок сервиса.

В пресс-службе Delivery Club сообщили ТАСС, что компания запустила пилотный проект с сетью "Дикси".

"Доставка и сборка заказов выполняется нашими силами", — пояснили в компании.