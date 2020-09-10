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Delivery Club и «Яндекс. Еда» начали доставлять продукты из «Дикси» 

ТАСС и ещё 1 24 минуты назад
Сеть «Дикси» запустила доставку через Delivery Club
Фото: РИА Новости
Сервисы Delivery Club и "Яндекс. Еда" начали осуществлять доставку продуктов из сети "Дикси". Об этом свидетельствуют данные приложений компаний.
Информацию о запуске доставки из "Дикси" также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекс. Еда". Сборку осуществляют мастера покупок сервиса.
В пресс-службе Delivery Club сообщили ТАСС, что компания запустила пилотный проект с сетью "Дикси".

"Доставка и сборка заказов выполняется нашими силами", — пояснили в компании.

На данный момент Delivery Club уже сотрудничает с "Магнитом", "Вкусвиллом" и другими ретейлерами, а также с сервисами доставки "Сбермаркет" и "Самокат" и аптекой "Доктор Столетов". "Яндекс. Лавка" доставляет из "Вкусвилла", "Азбуки Вкуса", "Магнита" и других магазинов.
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Компании , "Магнит" , Дикси , ИТАР-ТАСС
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