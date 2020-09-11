Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
75.25
88.76
89.00
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

В Германии оценили последствия отказа от газового транзита через Украину 

Прайм и ещё 4 44 минуты назад
В Германии оценили последствия отказа от газа из РФ
Фото: AFP/ Sergei Supinsky
Прекращение импорта газа из России нанесло бы удар по Украине как по стране-транзитеру газа, считают в министерстве экономики Германии.
Ранее ряд немецких политиков на фоне инцидента с российским блогером Алексеем Навальным призвали к отмене строительства "Северного потока 2".

"Прекращение импорта российского газа нанесло бы финансовый удар по Украине как по транзитной стране", — цитирует сообщение минэкономики издание Spiegel.

Журнал отмечает, что поскольку прекращение импорта газа и нефти из России привело бы к росту цен для европейских потребителей, такие меры вряд ли нашли бы одобрение в ЕС.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Прайм: последние новости
Обязательная маркировка алкоголя может начаться с пива - риски роста себестоимости Обязательная маркировка алкоголя может начаться с пива - риски роста себестоимости Газопровод "Сила Сибири" остановится на профилактику с 15 по 22 сентября Газопровод "Сила Сибири" остановится на профилактику с 15 по 22 сентября "Магнит" работает над созданием собственного платежного сервиса "Магнит" работает над созданием собственного платежного сервиса
Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Газпром , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Shell , СКР , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Названы вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Названы вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение