Мораторий на проверки бизнеса предложили продлить

Минэкономразвития РФ разработало законопроект-спутник к федеральному закону №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в котором содержится положение о продление моратория для малого бизнеса на весь 2021 год. Об этом Минэкономразвития России сообщает в своем пресс-релизе.

В первом полугодии 2020 года было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года, а в первые месяцы введенного моратория их количество достигало исторического минимума.

"На следующий год мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений правительства", — рассказал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Проектом закона-спутника вносятся поправки в более чем 90 отраслевых законов по видам контроля (надзора), в том числе в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О пожарной безопасности", "Об образовании в Российской Федерации" и другие. В поправках закрепляются наименование вида контроля (надзора) и определяется уровень публичной власти, на котором он осуществляется, а также упрощаются процедуры лицензирования некоторых видов деятельности до 15-30 рабочих дней.

По словам замминистра, закон-спутник закладывает основу для дальнейшей регламентации видов контроля (надзора). Отдельно отмечается, что лицензионные дела переводятся полностью в электронный формат, что должно сократить документооборот и ускорить принятие решений.

"Речь идет более чем о 600 тыс. лицензий", — добавил Херсонцев.