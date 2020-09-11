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В России хотят ввести жёсткий запрет на продажу алкоголя 

Deita.ru 4 часа назад
В РФ заговорили о жестком запрете на продажу алкоголя
Фото: РИА Новости
В России предложили запретить продажу алкоголя не в специализированных магазинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Инициатором данного предложения стал член Общественной палаты России и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хазаев.
По его словам, продажу спиртного нужно оставить только в алкомаркетах, а все горячительные напитки из обычных магазинов должны быть убраны.
Для начала новое правило общественник хочет внедрить в тестовом режиме всего в пяти российских регионах: Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае.
Свою идею член ОП уже отправил в правительство премьер-министру Михаилу Мишустину.
В качестве одной из причин, по которой Хамзаев выдвинул своё предложение, общественник называл агрессивный маркетинг алкогольных компаний в магазинах.
По его мнению, пока спиртные напитки стоят на одни полках с другими привычными для россиян продуктами, они и будут продолжать восприниматься просто как такие же продукты.
Ранее стало известно о том, что в Госдуме не поддержали идею о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Общественная палата России , Госдума , РИА "Дейта"
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