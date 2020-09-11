В РФ заговорили о жестком запрете на продажу алкоголя

В России предложили запретить продажу алкоголя не в специализированных магазинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Инициатором данного предложения стал член Общественной палаты России и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хазаев.

По его словам, продажу спиртного нужно оставить только в алкомаркетах, а все горячительные напитки из обычных магазинов должны быть убраны.

Для начала новое правило общественник хочет внедрить в тестовом режиме всего в пяти российских регионах: Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае.

Свою идею член ОП уже отправил в правительство премьер-министру Михаилу Мишустину

В качестве одной из причин, по которой Хамзаев выдвинул своё предложение, общественник называл агрессивный маркетинг алкогольных компаний в магазинах.

По его мнению, пока спиртные напитки стоят на одни полках с другими привычными для россиян продуктами, они и будут продолжать восприниматься просто как такие же продукты.