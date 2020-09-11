Собянин объявил о революции в ЖКХ Москвы

За последние несколько лет в Москве была проведена «настоящая технологическая революция ЖКХ» — были централизованы оперативные службы и внедрены цифровые технологии управления сетями. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин , раскрыв принципы работы столичных smart-ЖКХ.

Вместо сотен диспетчерских пунктов компании «Мосводоканал» , « МОЭК », «ОЭК», « МОЭСК », «МОСГАЗ», «Мосводосток» и «Москоллектор» были созданы единые диспетчерские службы, отметил мэр. В качестве примера он привел здание в Окружном проезде, где располагается Центр управления сетями АО «ОЭК», диспетчеры которого управляют электроснабжением нескольких десятков тысяч столичных домов и каждого уличного фонаря.

«Сердцем современной диспетчерской является цифровая видеостена — огромная карта, на которой диспетчер в режиме онлайн видит ситуацию на каждом узле контролируемой системы», — пишет Собянин.

На компьютерах диспетчеров показаны технологические схемы работы оборудования и актуальная информация о плановых и аварийных работах.

В случае нештатной ситуации перекрытие аварийных участков осуществляется одним нажатием клавиши: «Например, в "Мосгазе" этот процесс занимает 1,5 минуты — вместо прежних 1,5-2 часов». Отмечается, что интеллектуальная система подскажет, какие объекты будут временно отключены, и какие резервные линии нужно использовать, чтобы люди не остались без воды, тепла и света даже на короткое время.

Сообщается, что централизация управления позволила создать единые ремонтные и аварийные службы. Так, например, с момента поступления вызова до выезда аварийной бригады в том же «Мосгазе» проходит не более 2,5 минут.

Также подчеркивается, что еще 10 лет назад в Москве ежегодно происходило более тысячи крупных инцидентов на коммунальных сетях, приводивших к длительному отключению потребителей. Последние годы — число этих инцидентов равно нулю.