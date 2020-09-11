Основатель eBay покидает совет директоров компании

"В течение 25 лет я с гордостью наблюдал за тем как компания, которую я создал, открывала экономические возможности для людей по всему миру. Убедившись в наличии продуманной стратегии и руководства, я с уверенностью могу перейти к роли почетного директора", — приводятся в сообщении слова Омидьяра.