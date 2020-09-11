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Основатель eBay Пьер Омидьяр покидает совет директоров компании 

Прайм 2 часа назад
Основатель eBay покидает совет директоров компании
Фото: Reuters
Основатель платформы для интернет-аукционов eBay Пьер Омидьяр (Pierre Omidyar) покидает совет директоров компании и получит звание почетного директора, сообщается в релизе eBay.

"В течение 25 лет я с гордостью наблюдал за тем как компания, которую я создал, открывала экономические возможности для людей по всему миру. Убедившись в наличии продуманной стратегии и руководства, я с уверенностью могу перейти к роли почетного директора", — приводятся в сообщении слова Омидьяра.

Также совет директоров покидает Джесси Кон (Jesse Cohn). Решение о его отставке вступает в силу незамедлительно, указывает компания.
Одновременно eBay представил новых членов совета директоров — это Кэрол Хэйлс (Carol Hayles), бывший финансовый директор CIT Group, и Мохак Шрофф (Mohak Shroff), старший вице-президент по разработкам LinkedIn.

"Их назначение привнесет значительный опыт и знание в критически важный момент, что поддержит технологическое переосмысление eBay", — прокомментировал председатель совета директоров компании Пол Пресслер (Paul Pressler).

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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Комментарии
Компании , Пьер Омидьяр , eBay
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