PandaDoc сообщила о блокировке своих счетов 

IT-компания PandaDoc, основанная выходцем из Белоруссии Микитой Микадо сообщила, что ее счета заблокированы и без зарплаты остались более 250 сотрудников.

«Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой IT-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем IT-компаниям можно предъявить такие же обвинения», — говорится в заявлении PandaDoc.

Ранее четверо руководителей PandaDoc были арестованы в Белоруссии по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, используя свое должностное положение, топ-менеджеры присвоили более 40 тысяч долларов из госбюджета. В компании заявили, что вся ее деятельность PandaDoc велась в полном соответствии с законодательством Белоруссии, о чем свидетельствуют результаты международного аудита и неоднократных проверок. В PandaDoc уверены, что задержанные сотрудники стали жертвой «политического заказа» из-за инициативы одного из основателей компании. Микита Микадо выступил в поддержку акций протеста против итогов прошедших 9 августа президентских выборов. В минском офисе PandaDoc 2 сентября прошли обыски.