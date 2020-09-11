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Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Украина перешла на виртуальный реверс
Фото: РИА Новости
Украина с сентября этого года снова стала покупать российский газ с помощью виртуального реверса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным оператора ГТС Украины, 9 сентября "Газпром" отправил транзитом через Украину 152 млн кубометров газа, но на выходе из газотранспортной системы Украины было физически прокачано только 83 млн кубометров.
Таким образом, украинские потребители забирают около половины газа, который российская компания направляет транзитом через страну.
Как отмечает издание, ранее такой механизм был невозможен из-за транзитного контракта "Нафтогаза" и "Газпрома", из-за которого Украина была вынуждена прибегать к физическому реверсу.
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Компании , Нафтогаз , Газпром
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