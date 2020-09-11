Украина перешла на виртуальный реверс

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Украина с сентября этого года снова стала покупать российский газ с помощью виртуального реверса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным оператора ГТС Украины, 9 сентября "Газпром" отправил транзитом через Украину 152 млн кубометров газа, но на выходе из газотранспортной системы Украины было физически прокачано только 83 млн кубометров.

Таким образом, украинские потребители забирают около половины газа, который российская компания направляет транзитом через страну.