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Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2» 

Lenta.ru и ещё 33 59 минут назад
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
Фото: Reuters
Российский сенатор Владимир Джабаров оценил идею премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, чтобы начать новую дискуссию по газопроводу «Северный поток-2». Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против "Северного потока-2"», — заявил Джабаров, напомнив, что Дания не согласовывала маршрут, который проходил через ее территориальные воды.

По словам сенатора, от выступления Дании мало что зависит.
Как считает парламентарий, все решения, которые связаны с газопроводом, следует принимать с участием немецкой стороны. Он напомнил, что Германия заинтересована в строительстве газопровода.

«А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка», — заявил Джабаров.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток-2». Политик заявила, что Дания изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от России.
Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания дала согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в начале августа.
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Комментарии
Компании , Экономика , Владимир Джабаров
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