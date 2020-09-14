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У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 млн рублей
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Всего Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей. Больше всего — при предоставлении и использовании субсидий", — указывает Счетная палата.

В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций. "Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было", — пояснил аудитор Сергей Штогрин.
Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках. "Один эпизод связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен", — рассказал аудитор.
Роструд тоже нарушал в 2019 году закон о госзакупках, но в части сроков утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. "Также служба с опозданием на 208 дней оплатила товары, работы и услуги по контракту в рамках ФП "Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда" нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Кроме того, Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов", — перечислила Счетная палата.
Оба ведомства участвуют в трех государственных программах: "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения" и "Доступная среда". Как указывает Счетная палата, по итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне — от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей.
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Комментарии 2
Компании , Сергей Штогрин , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , Роструд
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