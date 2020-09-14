McDonald`s откроет рестораны на Дальнем Востоке

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s откроет точки во Владивостоке и Хабаровске в конце этого года, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.

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«Макдоналдс расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года (...) В планах компании открытие предприятий быстрого обслуживания во Владивостоке и Хабаровске», - говорится в сообщении.

Первое предприятие сети будет открыто во Владивостоке, всего на первом этапе компания создаст на Дальнем Востоке более 300 новых рабочих мест.

Дальний Восток является «очень перспективным регионом» для компании как с точки зрения развития бизнеса, так и так и «с точки зрения локализации сети поставщиков и развития местного предпринимательства», отмечают в в McDonald`s.

По данным компании, сейчас 99% продукции сети производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.