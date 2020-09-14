McDonald`s откроет рестораны на Дальнем Востоке

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s откроет точки во Владивостоке и Хабаровске в конце этого года, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.
«Макдоналдс расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года (...) В планах компании открытие предприятий быстрого обслуживания во Владивостоке и Хабаровске», - говорится в сообщении.
Первое предприятие сети будет открыто во Владивостоке, всего на первом этапе компания создаст на Дальнем Востоке более 300 новых рабочих мест.
Дальний Восток является «очень перспективным регионом» для компании как с точки зрения развития бизнеса, так и так и «с точки зрения локализации сети поставщиков и развития местного предпринимательства», отмечают в в McDonald`s.
По данным компании, сейчас 99% продукции сети производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.
McDonald’s — крупная сеть общественного питания. Компания развивает более 750 предприятий в 60 субъектах России, на предприятиях сети работает более 60 тыс. человек.