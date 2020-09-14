Oracle подтвердила покупку TikTok 

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Компания Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok, передает CNBC. Как будет проводиться сделка и как Oracle будет развивать бизнес, не уточняется.

Ранее в понедельник, 14 сентября, о возможности приобретения приложения Oracle сообщало агентство Reuters.

Сама компания называет себя не покупателем, а «надежным поставщиком технологий». Стоимость сделки не уточняется. Планируется, что Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance.