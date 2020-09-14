Alibaba хочет инвестировать $3 млрд в Grab

Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. ведет переговоры об инвестициях в размере 3 миллиардов долларов в азиатский сервис заказа такси Grab Holdings, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

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По словам одного из источников, часть средств пойдет на покупку части акций Grab у Uber Technologies. По последним оценкам, которые приводит агентство, стоимость Grab оценивалась в 14 миллиардов долларов.

"Крупнейшая китайская корпорация ранее имела ограниченные возможности в перевозке пассажиров, но потенциальная сделка с Grab даст ей доступ к данным миллионов пользователей в восьми странах, к растущему парку доставки ", — поясняет агентство.

Азиатский сервис заказа такси Grab предоставляет услуги в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Компания основана в 2012 году.