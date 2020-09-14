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Alibaba хочет инвестировать $3 млрд в сервис такси Grab

Прайм
49 минут назад
Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. ведет переговоры об инвестициях в размере 3 миллиардов долларов в азиатский сервис заказа такси Grab Holdings, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Alibaba хочет инвестировать $3 млрд в Grab
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам одного из источников, часть средств пойдет на покупку части акций Grab у Uber Technologies. По последним оценкам, которые приводит агентство, стоимость Grab оценивалась в 14 миллиардов долларов.
"Крупнейшая китайская корпорация ранее имела ограниченные возможности в перевозке пассажиров, но потенциальная сделка с Grab даст ей доступ к данным миллионов пользователей в восьми странах, к растущему парку доставки ", — поясняет агентство.
Азиатский сервис заказа такси Grab предоставляет услуги в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Компания основана в 2012 году.
Alibaba Group работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и интернет-площадокт — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Компании,Alibaba,Bloomberg,
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