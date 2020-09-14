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Белорусские банки потеряли рекордно много денег 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Белорусские банки потеряли рекордно много денег
Фото: РИА Новости
На фоне политического кризиса в Белоруссии, начавшегося после президентских выборов 9 августа, местные банки столкнулись с резким оттоком депозитов и вкладов. Они потеряли 625 миллионов долларов и почти миллиард белорусских рублей (380 миллионов долларов), сообщает РБК со ссылкой на данные Нацбанка республики.
За месяц объем валютных вкладов сократился на 8,8 процента, до 6,48 миллиарда долларов. Это рекордное падение как минимум с 2003 года. В национальной валюте клиенты забрали максимально много с 2016 года, но тогда такая динамика была связана с деноминацией.
Сильнее всего пострадали карточные и текущие счета (минус 21 процент средств), в срочных вкладах падение составило минус 5,5 процента. Объем наличных денег в обороте в стране снизился на 110,6 миллиона белорусских рублей, до 4,1 миллиарда.
В попытке удержать клиентов белорусские банки начали резко поднимать ставки по вкладам, причем по безотзывным вкладам (нельзя снимать средства досрочно) в некоторых случаях они превышают 15-20 процентов годовых. Кроме того, вводились ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты, была приостановлена выдача ряда кредитных продуктов.
Несмотря на все сложности, белорусы за месяц купили валюты на 622 миллиона долларов, хотя за семь предыдущих месяцев в совокупности покупки составили 874 миллиона.
11 сентября рейтинговое агентство S&P поставило на пересмотр рейтинг крупнейших белорусских банков и ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до негативного. По мнению экспертов, если падение не остановится, резервы Нацбанка будут исчерпаны за несколько месяцев. Только за август они сократились на 15 процентов.
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