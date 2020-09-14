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YouTube запускает свой аналог TikTok 

News.ru и ещё 3 1 час назад
YouTube запускает свой аналог TikTok
Фото: News.ru
Видеохостинг YouTube запустит новый сервис Shorts, рассчитанный на публикацию 15-секундных видео, снятых на смартфон.
Сообщение об этом появилось в официальном блоге платформы. Согласно ему, пользователи смогут накладывать на ролики музыку и различные эффекты, склеивать несколько видео в одно, а также настраивать скорость воспроизведения.
Бета-тестирование Shorts начнётся в Индии, где недавно заблокировали аналог сервиса — китайское приложение TikTok. Пока Shorts будет работать только в этой стране и только на устройствах с операционной системой Android. Позже разработчики обещают сделать его доступным по всему миру и для устройств с iOS, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Oracle Corp. выбрана победителем торгов для операций TikTok в Соединённых Штатах. Именно данную компанию назовут «надёжным технологическим партнёром» TikTok в США.
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