YouTube запускает свой аналог TikTok 

Видеохостинг YouTube запустит новый сервис Shorts, рассчитанный на публикацию 15-секундных видео, снятых на смартфон.

Сообщение об этом появилось в официальном блоге платформы. Согласно ему, пользователи смогут накладывать на ролики музыку и различные эффекты, склеивать несколько видео в одно, а также настраивать скорость воспроизведения.

Бета-тестирование Shorts начнётся в Индии, где недавно заблокировали аналог сервиса — китайское приложение TikTok. Пока Shorts будет работать только в этой стране и только на устройствах с операционной системой Android. Позже разработчики обещают сделать его доступным по всему миру и для устройств с iOS, передаёт РИА Новости.