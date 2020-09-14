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Amazon объявила о создании 100 тыс. новых рабочих мест в США и Канаде 

ТАСС 49 минут назад
Amazon объявила о создании 100 тыс. рабочих мест
Фото: Reuters
Американская корпорация Amazon намерена нанять по крайней мере 100 тыс. новых сотрудников в США и Канаде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании в понедельник.

"Сегодня компания объявила, что она создаст 100 тысяч рабочих мест в США и Канаде, и это помимо 33 тыс. офисных вакансий и вакансий в сфере технологий, о которых было объявлено на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

"Только в этом месяце мы откроем 100 площадок для [размещения] новых сортировочных центров, пунктов обработки заказов, пунктов доставки и других объектов", — приводятся в заявлении слова старшего вице-президента Amazon по глобальным операциям Дейва Кларка.
Отмечается, что с 2010 года компания Amazon создала в США более 600 тыс. рабочих мест и инвестировала более $350 млрд более чем в 40 штатах.
Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд долларов.
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Комментарии
Компании , Рынки , Джефф Безос , Amazon
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