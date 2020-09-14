Amazon объявила о создании 100 тыс. рабочих мест

Американская корпорация Amazon намерена нанять по крайней мере 100 тыс. новых сотрудников в США и Канаде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании в понедельник.

"Сегодня компания объявила, что она создаст 100 тысяч рабочих мест в США и Канаде, и это помимо 33 тыс. офисных вакансий и вакансий в сфере технологий, о которых было объявлено на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

"Только в этом месяце мы откроем 100 площадок для [размещения] новых сортировочных центров, пунктов обработки заказов, пунктов доставки и других объектов", — приводятся в заявлении слова старшего вице-президента Amazon по глобальным операциям Дейва Кларка.

Отмечается, что с 2010 года компания Amazon создала в США более 600 тыс. рабочих мест и инвестировала более $350 млрд более чем в 40 штатах.