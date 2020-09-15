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Microsoft поможет российским стартапам 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Microsoft поможет российским стартапам
Фото: РИА Новости
Microsoft вместе с партнерами анонсировала новый набор стартапов в программу Global Pilots. Участники смогут рассчитывать на помощь в размере 3 млн долларов, сообщает компания в своем пресс-релизе.
Участники программы получат поддержку в процессе выхода на глобальный рынок и помощь в привлечении инвестиций. При этом для стартапов участие будет бесплатным.
Эксперты выберут стартапы из сферы B2B, а основным критерием для участия является наличие готового продукта и выручки компании. Всего планируется выбрать 20 компаний.
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Компании , Microsoft
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