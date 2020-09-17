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Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги
Фото: The Atlantic Philanthropies
Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание Forbes.
По словам Фини, он отложил два миллиона для себя и жены, чтобы безбедно жить на пенсии, а все остальное отдал на пожертвования. За 40 лет бизнесмен перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов.

"Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни", — сказал филантроп.

Примечательно, что Фини предпочитает аскетичный образ жизни. Как пишет Forbes, он живет в скромной квартире в Сан-Франциско, которая напоминает комнату в студенческом общежитии.
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