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Украина заработает миллиарды долларов на российском газе 

Lenta.ru и ещё 7 31 минуту назад
Украина заработает миллиарды долларов на России
Фото: РИА Новости
Украина заработает порядка двух миллиардов долларов за услуги по транзиту российского газа через свою территорию в 2020 году. Об этом рассказал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что в новом договоре с Газпромом предусмотрено, что оплата осуществляется за объем забронированных мощностей. При этом не важно, осуществлялись ли физически поставки газа или нет.
Одновременно Коболев напомнил о том, что Киев может прекратить транзит полностью. Это может произойти после того как достроится газопровод «Северный поток-2».

«Для нас это будет означать, что после завершения транзитного контракта с большой вероятностью транзита газа по территории Украины не будет», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

В украинской компании не верят, что Германия откажется от проекта. Также Кобозев считает, что стройке не помешает и ситуация с Алексеем Навальным.
В сентябре Украина рекордно нарастила запасы газа. Объемы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) уже превысили 24 миллиарда кубометров.
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Комментарии
Компании , Экономика , Андрей Коболев , Алексей Навальный , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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