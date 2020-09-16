«Магический ящик»: как зарабатывают на TikTok? 

Угроза блокировки в США только повысила глобальную популярность соцсети, и рекламодатели больше не могут ее игнорировать. Сколько зарабатывают звезды TikTok и как подступиться к платформе, чья армия пользователей уже превысила миллиард?
TikTok можно назвать «Диким Западом» социальных сетей — никто толком не понимает, что и почему становится популярным на юной платформе.
13 сентября филиппинка Белла Порч стала автором самого вирусного видео в истории соцсети — запись, на которой она сначала беззвучно подпевает британской певице Millie B, а потом просто качает головой в такт музыке, собрала 32 млн лайков.
Что еще более удивительно — к вечеру вторника видео набрало почти 400 млн лайков, то есть незамысловатые движения филиппинки лайкнул каждый второй пользователь платформы. Как существовать в таком хаосе рекламодателям, комментирует партнер креативного digital-агентства Possible Владимир Гарев
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«На данной стадии, мне кажется, еще не все поняли, как с ним работать. Это такой всегда на первом этапе магический ящик, который выстреливает совершенно по-разному, приносит разные результаты: иногда он суперэффективен, иногда он совершенно неэффективен, но никто не понимает еще толком, как с ним работать. И быстрейшая монетизация, определение каких-то правил игры и правил рекламы дает дальше возможность уже более грамотно размещаться, это все приходит к форматам более медийных размещений, более просчитываемых, с меньшим вирусным эффектом. Но первые компании всегда такие романтично-успешные, как правило, и вот именно они создают ощущение всевозможности новой социальной сети. Практически все рекламодатели хотят так или иначе туда залезть, попробовать хотя бы сбросить какой-то туда бюджет, чтобы посмотреть, подходит это им или не подходит».
«Какой-то бюджет» может исчисляться сотнями тысяч и миллионами долларов — по подсчетам Forbes, уже сегодня столько зарабатывают топовые тиктокеры. Лидером списка стала американка Эддисон Рэй Истерлинг — журнал оценивает ее годовой доход в 5 млн долларов. Пример рекламной интеграции в ее аккаунте заметить несложно. В одном из последних видео девушка сидит с подругой в кафе, пьет холодный кофе и буквально на полсекунды показывает логотип заведения. Под видео — 2 млн лайков и 70 тысяч комментариев.
О том, как рекламодатели выбирают себе партнеров в TikTok, рассказывает директор компании Rich PR Николай Казанцев
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«Есть уже системы аналитики того, какая аудитория на кого подписана, и, соответственно, определенные определенные фильтрации. Если это нативные интеграции, то нужно смотреть на аудиторию каждого конкретного блогера и там уже подбирать. То есть всегда нужно плясать от потребителя, от целевой аудитории: если вы продаете автомобили, например, то самыми релевантными для вас будут автоблогеры, если у вас кулинария, то тоже понятно, какой контингент вам нужно искать. В любом случае не важно, девочка что-то делает под музыку или не делает, никакого значения не имеет, если это смотрит ваша целевая аудитория».
При этом считать, что за TikTok и подобными соцсетями — Facebook летом запустил уже второй клон музыкальной платформы — будущее, нельзя. Столь же аномальным и притягательным еще пару лет назад казался Snapchat. Но ажиотаж вокруг сервиса обмена исчезающими картинками стал утихать — и сегодня акции Snap Inc. стоят дешевле, чем в день листинга весной 2017 года.
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