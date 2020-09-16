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«Связной» впервые зашел в маркетплейс, запустив продажи на AliExpress 

Прайм 2 часа назад
«Связной» запустил продажи на AliExpress
Фото: ТАСС
Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" запустил магазин на AliExpress, впервые начав онлайн-продажи электроники на маркетплейсе — ранее ритейлер продавал товары только через собственный интернет-магазин, сообщили РИА Новости в компании.

"Компания "Связной" запустила продажи электроники в своем магазине на AliExpress. Это первое размещение "Связного" на маркетплейсах — ранее ритейлер продавал товары только через собственный интернет-магазин и сеть офлайн-точек", — рассказали в компании.

Там уточнили, что срок доставки заказа с AliExpress составит от 2 до 10 дней в любую точку страны. На старте в магазине "Связной" будет представлено около 100 товаров, но уже в ближайшее время ассортимент вырастет до 10 тысяч позиций (смартфоны, "умные" часы, беспроводные наушники, портативные колонки и другие устройства).

"Мы всегда стремимся быть как можно ближе к нашим покупателям, поэтому рассматриваем и тестируем различные каналы продаж. Партнерство с AliExpress позволит нам выйти на совершенно новую аудиторию. В дальнейшем мы планируем принимать участие в совместных акциях, а также запускать эксклюзивные предложения для наших покупателей", — передала пресс-служба компании слова старшего вице-президента по коммерческой деятельности "Связного" Давида Борзилова.

"Локальные магазины, которые могут предложить большой выбор востребованных товаров с быстрой доставкой до двери, имеют весомое конкурентное преимущество не только перед китайскими продавцами, но и перед соотечественниками", — прокомментировал в свою очередь коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия Сергей Черемисин.
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Комментарии
Компании , Сергей Черемисин , "Связной" , РИА Новости
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