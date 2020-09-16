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Путин проведет встречу с главой «Газпрома» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Путин проведет встречу с главой «Газпрома»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле президент примет руководителя "Газпрома", — сказал представитель Кремля, уточнив, что будут обсуждаться, в частности, проекты компании и итоги ее работы за первое полугодие.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече подниматься вопрос о трубопроводе "Северный поток-2", Песков сообщил, что "если посчитают необходимым или президент, или глава "Газпрома", то они поднимут эту тему в ходе беседы".
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Компании , Алексей Миллер , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Газпром
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