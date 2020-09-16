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Американская компания прекратила сотрудничество с Белоруссией 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
Американская компания прекратила сотрудничество с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Американской компании Sandvine заявила о прекращении сотрудничества с белорусскими властями, обвинив их в использовании своей продукции для нарушения прав человека. Об этом сообщает Bloomberg.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в стране в день выборов работал с перебоями интернет. По его словам, в этом виноваты не власти Белоруссии, а иностранцы. И сделано это было для того, чтобы вызвать недовольство населения.
В компании Sandvine заявили, что поставленные ими в Белоруссию оборудование и программы использовались «для того, чтобы помешать свободному потоку информации во время белорусских выборов», отмечает Bloomberg.

«Это нарушение прав человека и оно вызвало автоматическое прекращение действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем», — подчеркнули в компании.

При этом в Sandvine пояснили, что прекратят обновления программного обеспечения и техническую помощь, но это не означает, что оборудование перестанет функционировать.
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Комментарии
Компании , Александр Лукашенко , Bloomberg
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