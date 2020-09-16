Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.88
$
75.15
88.86
89.09
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
41.42
+0.15 Золото
1966.63
–0.06 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1864
–0.0047
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Миллер пообещал Путину «социальную пятилетку» Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Миллер пообещал Путину «социальную пятилетку»
Фото: РИА Новости
Руководитель Газпрома Алексей Миллер в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что следующие пять лет работы компании будут носить «ярко выраженный социальный характер».

«Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание», — цитирует Миллера сайт Кремля.

По словам руководителя компании, одним из главных проектов Газпрома является газоснабжение и газификация страны. К концу 2025 года еще в 24 субъектах России полностью завершат газификацию, заверил Миллер. В рамках программы завершится полная газификация 35 субъектов.
Также в ходе беседы Путин попросил Миллера доложить о готовности к отопительному сезону. Миллер сообщил, что на начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах России составит 72,3 млрд кубометров газа. При этом Газпром намерен сохранить суточный показатель отбора — 843,3 млн кубометров газа в сутки.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.
Сообщалось, что россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Дании поддержала новое обсуждение судьбы «Северного потока – 2» Премьер Дании поддержала новое обсуждение судьбы «Северного потока – 2» Oracle выразила готовность стать партнером в сделке по продаже TikTok Oracle выразила готовность стать партнером в сделке по продаже TikTok Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику
Комментарии 15
Компании , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «подвели» Украину с газом
США «подвели» Украину с газом
Кабмин РФ одобрил проект бюджета на три года
Кабмин РФ одобрил проект бюджета на три года
Мишустин предложил повысить акцизы на табак
Мишустин предложил повысить акцизы на табак
Мишустин рассказал о «находившейся на грани» экономике РФ
Мишустин рассказал о «находившейся на грани» экономике РФ
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение