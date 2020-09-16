Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.78
$
75.15
88.72
88.90
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
42.32
+0.05 Золото
1958.77
–0.04 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1816
–0.0039
02.09
1.1855
13.09
04.09
21.08

«Северному потоку-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций из-за Навального 

Lenta.ru 2 часа назад
«СП-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов предрек проекту «Северный поток-2» устойчивость к угрозам санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
По мнению Чижова, проект устоит, несмотря на то, что власти Германии ранее допустили возможную смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального.

«Хотя я не исключаю определенных задержек», — предположил он.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев оценил вероятность отказа Германии от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По его мнению, шансы на это крайне малы.
В последнее время сразу несколько немецких политиков и чиновников высказывались за приостановку или замораживание проекта по строительству российского газопровода. Изначально он должен был быть готов и введен в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки пришлось перенести из-за введенных США санкций в отношении участников работ.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
Комментарии
Компании , Андрей Коболев , Алексей Навальный , Владимир Чижов , Нафтогаз , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Евросоюзе предложили ввести минимальную зарплату
Почему в Евросоюзе предложили ввести минимальную зарплату
По вкладам россиян нанесут новый удар
По вкладам россиян нанесут новый удар
Брюссель предложил лишить Минск кредитов
Брюссель предложил лишить Минск кредитов
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение