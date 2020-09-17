Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России 

«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, выручка нефтяной компании в 2019 году составила 7,841 трлн рублей.

На четвертом месте оказался один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» (1,369 трлн рублей). Замыкает пятерку лидеров «Татнефть» с показателем в 932,3 млрд рублей.

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в России «Новатэк» , как и год назад, занял шестое место с выручкой 877,8 млрд рублей. За ним следует « Норильский никель », выручка которого составила 831,7 млрд рублей. Восьмое место у металлургической и горнодобывающей компании Evraz (770,3 млрд рублей), девятое — у группы компаний «Мегаполис», которая владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 млрд рублей).

Всего в рейтинг попали 200 частных компаний, суммарная выручка которых в 2019 году составила 45,3 трлна рублей.

Самое большое представительство в списке у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.

Выручка агропромышленных предприятий рейтинга увеличилась на 12,5%, из 13 только у одной она снизилась.

Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — на 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — на 9,4%, химической промышленности — на 1,8%.

При этом черная металлургия за год упала на 2,5%, а угледобывающие компании на 9,5%.

«В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12», — отмечает издание.

Ранее Forbes назвал богатейшие семьи России.