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Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России
Фото: РИА Новости
«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, выручка нефтяной компании в 2019 году составила 7,841 трлн рублей.
На втором месте рейтинга Forbes оказался «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,814 трлн рублей, на третьем — компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (1,734 трлн рублей).
На четвертом месте оказался один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» (1,369 трлн рублей). Замыкает пятерку лидеров «Татнефть» с показателем в 932,3 млрд рублей.
Один из крупнейших независимых производителей природного газа в России «Новатэк», как и год назад, занял шестое место с выручкой 877,8 млрд рублей. За ним следует «Норильский никель», выручка которого составила 831,7 млрд рублей. Восьмое место у металлургической и горнодобывающей компании Evraz (770,3 млрд рублей), девятое — у группы компаний «Мегаполис», которая владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 млрд рублей).
Замыкает первую десятку «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) с выручкой 684,4 млрд рублей.
Всего в рейтинг попали 200 частных компаний, суммарная выручка которых в 2019 году составила 45,3 трлна рублей.
Самое большое представительство в списке у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.
Выручка агропромышленных предприятий рейтинга увеличилась на 12,5%, из 13 только у одной она снизилась.
Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — на 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — на 9,4%, химической промышленности — на 1,8%.
При этом черная металлургия за год упала на 2,5%, а угледобывающие компании на 9,5%.
«В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12», — отмечает издание.
Ранее Forbes назвал богатейшие семьи России.
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Комментарии
Компании , Сургутнефтегаз , Татнефть , "Магнит" , X5 Retail Group , Евраз , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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