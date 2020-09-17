«Яндекс. Деньги» cменила название

"Вхождение в экосистему Сбербанка и обновление бренда компании — новый этап ее развития. Для нас очень важно сохранить простоту, технологичность, удобство сервисов и большой выбор возможностей. Клиент и его потребности остаются фокусом нашей работы", — цитирует Глазачева пресс-служба платежного сервиса.