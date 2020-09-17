«Яндекс. Деньги» cменила название

Компания "Яндекс. Деньги" объявила о ребрендинге сервиса, изменив наименование на ЮMoney. Платежный сервис для бизнеса Яндекс. Касса будет называться теперь ЮKassa, говорится в сообщении компании.
"Компания "Яндекс. Деньги" меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса Яндекс. Касса изменит название на ЮKassa", — отмечается в сообщении.
Полный переход на новый бренд произойдет после 15 декабря. До этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.
Генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев отмечает, что для компании наступает новый этап развития, который ознаменован вхождением в экосистему Сбербанка и обновлением бренда.
"Вхождение в экосистему Сбербанка и обновление бренда компании — новый этап ее развития. Для нас очень важно сохранить простоту, технологичность, удобство сервисов и большой выбор возможностей. Клиент и его потребности остаются фокусом нашей работы", — цитирует Глазачева пресс-служба платежного сервиса.
В свою очередь, первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что с новым именем сервис ЮMoney будет стремиться удерживать лидирующую позицию, оставаясь самым популярным электронным кошельком среди пользователей Рунета.
В июле Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов компаний. В рамках сделки Сбербанк выкупил с существенным дисконтом долю (25% плюс одна акция) в компании "Яндекс. Деньги" за 2,4 млрд рублей. Тогда в банке сообщили, что до конца года "Яндекс. Деньги" проведет ребрендинг и утвердит стратегию развития.