Ответственные за мусор оказались на грани краха

Девять российских операторов по обращению с отходами, ответственных за вывоз мусора в своих регионах, могут в обозримом будущем оказаться на грани краха и стать банкротами из-за резкого снижения доходов в период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

С проблемами в настоящее время сталкиваются компании из пяти регионов: Дагестана, Башкирии, Чувашии, а также Вологодской и Челябинской областей. Угрозы их ликвидации пока нет, однако существует риск приостановки работы.

Спад выручки связан как со снижением платежеспособности населения, так и с пересмотром тарифов со стороны региональных властей, которые изменяли норматив накопления отходов или отменяли ежегодную индексацию платежей.

Из-за снижения поступлений от населения и бизнеса в первой половине 2020 года выросла как дебиторская, так и кредиторская задолженность большинства региональных операторов. По состоянию на конец июня, она достигла 46,7 миллиарда и 40,1 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 20 и на 2,8 процента. В некоторых случаях такая ситуация приводит к кассовым разрывам и нехватки оборотных средств на выплату зарплат и оплату услуг контрагентов (за перевозку и хранение мусора).

При этом большинству региональных операторов в ближайшее время не грозит банкротство, поскольку оно сопровождается долгой и сложной процедурой, отметил замглавы РЭО Алексей Макрушин . По словам руководителя организации Ильи Гудкова, временную поддержку операторам могут оказаться субсидии от государства. Летом для этих целей уже были выделены девять миллиардов рублей.

С начала 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». В рамках нее во всех субъектах РФ были проведены конкурсы, победители которых получили статус региональных операторов по вывозу отходов и право работать на территории конкретного региона. Всего в стране зарегистрировано 178 операторов, деятельность которых курирует РЭО. Тарифы для населения и предприятий устанавливаются властями каждого субъекта.