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Ответственные за мусор в России оказались на грани краха 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Ответственные за мусор оказались на грани краха
Фото: РИА Новости
Девять российских операторов по обращению с отходами, ответственных за вывоз мусора в своих регионах, могут в обозримом будущем оказаться на грани краха и стать банкротами из-за резкого снижения доходов в период пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).
С проблемами в настоящее время сталкиваются компании из пяти регионов: Дагестана, Башкирии, Чувашии, а также Вологодской и Челябинской областей. Угрозы их ликвидации пока нет, однако существует риск приостановки работы.
Спад выручки связан как со снижением платежеспособности населения, так и с пересмотром тарифов со стороны региональных властей, которые изменяли норматив накопления отходов или отменяли ежегодную индексацию платежей.
Из-за снижения поступлений от населения и бизнеса в первой половине 2020 года выросла как дебиторская, так и кредиторская задолженность большинства региональных операторов. По состоянию на конец июня, она достигла 46,7 миллиарда и 40,1 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 20 и на 2,8 процента. В некоторых случаях такая ситуация приводит к кассовым разрывам и нехватки оборотных средств на выплату зарплат и оплату услуг контрагентов (за перевозку и хранение мусора).
При этом большинству региональных операторов в ближайшее время не грозит банкротство, поскольку оно сопровождается долгой и сложной процедурой, отметил замглавы РЭО Алексей Макрушин. По словам руководителя организации Ильи Гудкова, временную поддержку операторам могут оказаться субсидии от государства. Летом для этих целей уже были выделены девять миллиардов рублей.
С начала 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». В рамках нее во всех субъектах РФ были проведены конкурсы, победители которых получили статус региональных операторов по вывозу отходов и право работать на территории конкретного региона. Всего в стране зарегистрировано 178 операторов, деятельность которых курирует РЭО. Тарифы для населения и предприятий устанавливаются властями каждого субъекта.
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Комментарии 3
Компании , Алексей Макрушин , РБК
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