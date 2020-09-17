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Uber хочет продать часть своей доли в китайской Didi за $6,3 млрд 

Прайм 46 минут назад
Uber хочет продать часть своей доли в китайской Didi
Фото: Reuters
Сервис такси Uber Technologies Inc. хочет продать часть своей доли в китайском сервисе заказа такси Didi Chuxing стоимостью 6,3 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как утверждают источники, Uber ведет переговоры о продаже доли в Didi с японской компанией SoftBank Group, которая является крупным акционером обеих компаний. "Хотя обсуждаются различные сценарии, один из вариантов предусматривает объединение SoftBank с другими инвесторами для приобретения миноритарной части из 15-процентной доли Uber в Didi", — пишет агентство.
По словам собеседников агентства, Uber начинает избавляться от миноритарных пакетов акций для привлечения денежных средств. При этом в первом квартале компания уже сократила долю в Didi до пакета стоимостью 6,3 миллиарда долларов с 8,2 миллиарда долларов. При этом вся компания Didi, как пишет агентство, оценивается в 56 миллиардов долларов.
Didi Chuxing (Didi) — ведущая в мире мобильная платформа по предоставлению транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. Они включают в себя услуги такси, транспортные перевозки категорий экспресс, люкс, премьер, автобусное сообщение, услугу "Трезвый водитель", решения для корпоративных клиентов, прокат велосипедов и автомобилей, а также сервисы доставки еды и оплаты. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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Компании , Bloomberg
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