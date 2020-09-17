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США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 2 часа назад
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
Фото: Jens Buettner / AP
Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Вашингтон в обмен должен отказаться от санкций против газопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Официальный представитель американского ведомства Морган Ортэгус призвал ФРГ не увязывать диверсификацию источников энергии с «Северным потоком-2». Он пояснил, что противостояние США проекту газопровода никогда не сводилось только к продаже большего объема американского газа Германии. В Вашингтоне расценивают «Северный поток-2» как угрозу энергетической безопасности Европы. По мнению американской стороны, Россия использует газ как инструмент политического давления на европейские страны и особенно Украину.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен более чем на 90 процентов. Его должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США против компаний, которые продают, сдают в лизинг или предоставляют России суда для укладки труб, срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.
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Комментарии 3
Компании , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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