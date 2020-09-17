Судно для подачи труб «СП— 2» направилось в Россию

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Судно снабжения « Иван Сидоренко », которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток — 2», взяло курс на Калининград. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал отслеживания судов Marine Traffic. Ранее судно направилось в немецкий порт Мукран.

Как отмечается, судно дошло до Мукрана утром в четверг, 17 сентября, но уже вечером снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается в пятницу, 18 сентября.

16 сентября агентство передавало, что судно «Иван Сидоренко» направилось в порт Мукран, который является логистической базой «Северного потока — 2».

Как сообщалось, в этом порту стоит трубоукладчик «Академик Черский».