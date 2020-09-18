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Доля частных акционеров Сбербанка выросла до 4% 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Доля частных акционеров Сбербанка выросла
Фото: ТАСС
Доля физических лиц среди акционеров Сбербанка выросла до 4% с 3,15% на 29 апреля прошлого года, сообщила журналистам финдиректор банка Александра Бурико.

"Возросла доля акционеров — физических лиц. Она выросла до 4% от общей базы по сравнению с нашим предыдущим годовым собранием, когда эта доля составляла 3,15%", — сказала она.

При этом зампред правления Белла Златкис добавила, что количество россиян среди акционеров банка увеличилось в 2,3 раза — до 573 тысяч человек.

"Я думаю, что будет больше (в будущем — ред.) Физические лица с большим удовольствием покупают акции Сбербанка", — сказала она.

В начале апреля Минфин закрыл сделку по приобретению у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция.
Доля нерезидентов в акционерном капитале Сбербанка снизилась с апреля прошлого года на 1,3 процентного пункта — до 43,75%. При этом примерно 40% в free float банка в настоящее время приходится на американских инвесторов, порядка 30% составляют инвесторы из Великобритании, инвесторы из Европы занимают в капитале банка 15%, азиатские инвесторы — примерно 10%.
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Комментарии
Компании , Белла Златкис , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России
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