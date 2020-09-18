Производители сигарет обратились к Мишустину

Представители табачного бизнеса предложили кабмину повысить акциз не на 20%, как заявил Минфин , а на 8% и попросили учесть их расчёты во время определения нового сбора. Такая информация содержится в письме Совета по вопросам развития табачной промышленности, адресованному главе правительства Михаилу Мишустину

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Представители табачного бизнеса объяснили, что оптимальным как для компаний, так и для казны, является повышение ставки на 8%. По их подсчётам, суммарно в этом случае бюджет получит получит 630 млрд рублей дохода.

В совете также отметили, что предложение Минфина вызовет рост нелегальной торговли с 16 до 29%. По мнению табачников, это в итоге приведёт к падению сбора акцизов.

Как отметил глава «БАТ Россия» по связям с госорганами Олег Барвин , если инициативу Минфина поддержат, то это станет самым большим повышением ставки на сигареты за всю историю российского табачного рынка.

«Если поправки примут, решение о дальнейшей ценовой стратегии будет приниматься с учётом всех рисков, а также на основе складывающейся конкурентной среды на рынке. Тем не менее конкурировать с нелегальными производителями и поставщиками мы никогда не сможем», — сказал Барвин «Известиям».

По его словам, уже сейчас между ценами на легальные и нелегальные сигареты разница в цене составляет 50–70 рублей и предпосылок повышать цены на сигареты у торговцев чёрного рынка нет.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о планах индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. Глава Минфина Антон Силуанов в среду подтвердил информацию о предложении Минфина об увеличении акциза на 20% с одновременным улучшением администрирования. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в 2021 году ставка на сигареты вырастет на 20% вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК.