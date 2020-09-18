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Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Названы богатейшие жены и мужья госслужащих РФ
Фото: РИА Новости
Самой богатой женой чиновника в России стала супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, сообщает Forbes. Доход семьи составляет 5,48 миллиарда рублей, из которых на супругу приходится 3,12 миллиарда рублей. Издание отметило, что информацию о жене депутата в открытых источниках найти не удалось. Источник дохода в ее декларациях не указаны.
Второе место в рейтинге заняла Екатерина Игнатова — супруга гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Доход семьи Forbes оценил в 1,91 миллиарда рублей, Игнатовой — в 1,49 миллиарда рулей. Она является миноритарным акционером банка МФК.
Далее идет Ольга Богомаз — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза. Она возглавляет крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" и является бенефициаром компаний "Картофельный альянс" и "Меленский картофель". Ее доход, как пишет издание, составляет 1,38 миллиарда рублей.
Четвертую строчку рейтинга занимает жена первого заместителя премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова Лариса Назарова с доходом 864 миллиона рублей. Доход семьи оценили в 899,7 миллиона рублей. Информации о Назаровой, как подчеркнул Forbes, нет в открытых источниках. Согласно декларации, она обеспечивает почти полностью доход семьи.
Пятое место заняла Елена Некрасова — жена депутата Госдумы Александра Некрасова. Доход семьи оценивается в 682 миллиона рублей, а Назаровой — в 676,9 миллиона рублей. Она участвует в управлении семейным бизнесом — активами строительного холдинга "Лидер Групп".
Места с шестое по десятое заняли жена депутата Госдумы Дмитрия Саблина Алла Саблина (Налча), Людмила Воробьева — супруга вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева, жена депутата заксобрания Иркутской области Александра Битарова, жена президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, а также Елена Редькина — супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина.
Одиннадцатое место журнал отдал Любови Яновой (жена депутата заксобрания Челябинской области Николая Янова). Далее следуют Татьяна Навка — супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, жена депутата Орловского областного совета народных депутатов Виталия Рыбакова, супруга депутата заксобрания Иркутской области Николая Труфанова.
Пятнадцатое место заняла Валентина Казарян — жена депутата Ярославской областной думы Тиграна Казаряна, а шестнадцатую — супруга депутата Воронежской областной думы Андрея Благова.
Муж сенатора Любови Глебовой — Кирилл Комаров занял 17 строчку рейтинга, за ним следует Тина Канделаки (жена директора госкорпорации "Ростех" по особым поручениям Василия Бровко). Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени).
Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году. Отмечается, что высокие доходы депутатов и госслужащих связаны с ведением бизнеса, однако, некоторые попали в рейтинг благодаря членам своих семей. При составлении рейтинга издание изучило декларации более 400 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбрали семейный доход — доход представителя власти, его супруги или супруга, а также несовершеннолетних детей.
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Компании , Другое , Личный счет , Тигран Казарян , Александр Богомаз , Людмила Воробьева , Василий Бровко , Екатерина Игнатова , Любовь Глебова , Сергей Петров , Тина Канделаки , Рустам Минниханов , Алексей Золотарев , Дмитрий Саблин , Дмитрий Песков , Алла Саблина , Виталий Рыбаков , Кирилл Комаров , Андрей Назаров , Александр Некрасов , Сергей Чемезов , Ольга Богомаз , Елена Некрасова , Татьяна Навка , Игорь Редькин , Гульсина Минниханова , Лариса Назарова , Юрий Воробьев , Минпромторг , Ростех , Госдума , Совет Федерации , Forbes
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