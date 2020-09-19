Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.36
$
75.22
89.35
89.12
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
43.09
+0.33 Золото
1950.56
–0.01 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1840
+0.0002
04.09
1.1839
15.09
07.09
24.08

€10 млрд с Берлина: чем обернется отказ от «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
€10 млрд с Берлина: чем обернется отказ от «СП — 2»
Фото: Газета.Ru
Отказ от «Северного потока — 2» будет стоить Берлину €10 млрд штрафов, заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Удар также будет нанесен и по простым немцам — цены на тепло и электричество для них вырастут на 20%.
Кроме того, по словам члена партии «Альтернатива для Германии», остановка строительства трубопровода поставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ, поскольку страна сокращает угольную генерацию в пользу экологически чистых энергоносителей, передает РИА «Новости».

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим СП-2, то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — указал политик.

Депутат также подчеркнул, что борьба с СП-2 со стороны высокопоставленных политиков ряда стран Запада «ведется грязными политическими и экономическими методами».
Сам газопровод завершен на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг. На слушаниях по газопроводу она отметила, что попытки США помешать его строительству противоречат логике политики Вашингтона против инфраструктурных проектов своих союзников.
В частности, она указала на недопустимость угроз со стороны США в адрес руководства морского паромного порта Мукран, расположенного в городе Засниц на немецком острове Рюген (земля Мекленбург-Передняя Померания) в Балтийском море.
Три сенатора США — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон Круз — хотят заставить руководство порта прекратить помогать СП-2. Мукран служит логистической базой для завершения трубопровода, там хранятся трубы, порт также снабжает провизией два российских корабля-трубоукладчика.

«То, что США угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, — хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», — призналась Шлезвиг.

В целом в поддержку завершения строительства «Северного потока — 2» высказались главы правительств шести восточных регионов Германии.

«Было установлено, что «Северный поток — 2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего», — пишет местное издание Spiegel.

Заявление Шлезвиг стало реакцией на предложение Берлина о компромиссе с Вашингтоном в развитии импорта природного газа в Европу. США отвергли инициативу Германии вложить €1 млрд в строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций в отношении СП-2.
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщил, что страна не рассматривает перспективу диверсификации поставок как чисто экономическую историю. По его словам, проблема в том, что Москва угрожает энергетической безопасности Европы и давит не только на нее, но и на Украину, используя поставки газа.
Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит сугубо экономический характер.
Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
Газета.Ru: последние новости
Дания выступила за новое обсуждение судьбы "Северного потока - 2" Дания выступила за новое обсуждение судьбы "Северного потока - 2" Politico рассмотрело шесть вариантов отказа от "Северного потока – 2" Politico рассмотрело шесть вариантов отказа от "Северного потока – 2" ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Комментарии 3
Компании , Статьи , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Газпром , Бундестаг , Госдеп США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: валюты ждет мощный прыжок
Курс доллара: валюты ждет мощный прыжок
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
США ответили на предложение ФРГ по «СП-2»
Кремль ответил главе Еврокомиссии по «Севпотоку-2»
Кремль ответил главе Еврокомиссии по «Севпотоку-2»
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение