Умер экс-глава PepsiCo Дональд Кендалл 

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Президент компании Pepsi Cola в 1963-1971 годах и генеральный директор PepsiCo в 1971-1986 годах Дональд Кендалл умер в возрасте 99 лет. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN.

Телекомпания уточняет, что предприниматель умер в субботу естественной смертью в своем доме в окружении семьи.

Кендалл был одним из первых американских предпринимателей, развивавших бизнес в СССР и Китае, благодаря ему напиток Pepsi появился на советском рынке. На проходившей в 1959 году в Москве американской национальной выставке "Промышленная продукция США" Дональд Кендалл встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и дал советскому руководителю попробовать "Пепси-колу" в присутствии тогдашнего американского вице-президента Ричарда Никсона

В начале 1970-х годов глава PepsiCo вел в Москве переговоры о производстве и продаже напитка в СССР. В итоге в Советском Союзе были открыты заводы по производству продукции американской компании.

В 2004 году президент РФ Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.

PepsiСo — один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания.