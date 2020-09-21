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Умер экс-глава PepsiCo Дональд Кендалл 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Умер экс-глава PepsiCo Дональд Кендалл
Фото: ТАСС
Президент компании Pepsi Cola в 1963-1971 годах и генеральный директор PepsiCo в 1971-1986 годах Дональд Кендалл умер в возрасте 99 лет. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN.
Телекомпания уточняет, что предприниматель умер в субботу естественной смертью в своем доме в окружении семьи.
Кендалл был одним из первых американских предпринимателей, развивавших бизнес в СССР и Китае, благодаря ему напиток Pepsi появился на советском рынке. На проходившей в 1959 году в Москве американской национальной выставке "Промышленная продукция США" Дональд Кендалл встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и дал советскому руководителю попробовать "Пепси-колу" в присутствии тогдашнего американского вице-президента Ричарда Никсона.
В начале 1970-х годов глава PepsiCo вел в Москве переговоры о производстве и продаже напитка в СССР. В итоге в Советском Союзе были открыты заводы по производству продукции американской компании.
В 2004 году президент РФ Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.
PepsiСo — один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания.
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Комментарии
Компании , Другое , Дональд Кендалл , Владимир Путин , Ричард Никсон , КПСС
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