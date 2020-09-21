США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться

В конце недели закончилось противостояние китайской платформы TikTok с США, где ее за последнее время объявили едва ли не главной угрозой национальной безопасности. Американский сегмент соцсети выкупят разработчик Oracle и ретейлер Walmart . Вместе с TikTok они создадут предприятие TikTok Global со штаб-квартирой в США: американцам будет принадлежать 20 процентов этой компании. По одной версии, пойдя на сделку, TikTok проиграл, испугавшись потерять свои позиции в Америке. По другой — только приобрел, ведь еще недавно над соцсетью и вовсе нависала угроза блокировки. Почему за этой сделкой следит весь мир? Как США закошмарили владельца TikTok и в короткий срок убедили всех в том, что пользоваться соцсетью опасно? «Лента.ру» рассказывает об истоках и подоплеке конфликта.

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Двадцатилетняя война

Нельзя сказать, что американцы атаковали разработчиков TikTok — компанию ByteDance — неожиданно. Конфликт с TikTok стал новым ярким витком торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которая началась в 2017 году. Экономический конфликт начал разгораться после того, как США обвинили Китай в непрекращающихся кражах технологий и расширении военного влияния в Азии. Кроме того, американские чиновники уличили китайцев в нарушении прав человека. Президент США Дональд Трамп даже поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру проверить КНР на предмет нарушений интеллектуальной собственности. Расследование закончилось тем, что американцы обвинили китайское правительство в использовании дискриминационных практик, которые наносят вред американской торговле.

И до этого, и после Трамп неоднократно высказывался в своем Twitter о том, что Китай подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов. Однако на постах в соцсетях политик не остановился — уже в июне 2018 года страна ввела 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов. В черный список попали около 1,3 тысячи товаров, включая электронику, запчасти для самолетов, спутники, медицинское оборудование и не только.

«Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — заявил Трамп.

Он назвал введение пошлин первым шагом в восстановлении торгового баланса с Китаем.

Естественно, Китай не стал терпеть такое отношение и нанес ответный удар — ввел аналогичные тарифы на 659 наименований из США. Под пошлину попали сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла.

Было очевидно, что на этом противостояние двух стран просто не может закончиться. Основатель китайской корпорации Alibaba Group Джек Ма и вовсе уверен, что торговая война будет продолжаться минимум 20 лет. Причем победителей в ней не будет — возросшее напряжение негативно скажется на обеих сторонах конфликта.

Однако американцы с такой точкой зрения соглашаться не намерены. В сентябре 2018 года государственный секретарь США Майкл Помпео пообещал, что его страна выиграет торговую войну.

«Результатом наших действий будет то, что Китаю придется вести себя так, как должно мировой державе, — гласность, верховенство закона, уважение к интеллектуальному праву», — заявил политик.

Из безобидного приложения — в угрозу безопасности США

Стремительно набравшая популярность новая китайская социальная сеть просто не могла остаться без внимания американских властей. TikTok запустился на международную аудиторию в 2018 году и к настоящему моменту его скачали более двух миллиардов раз. В Штатах сервисом коротких видео пользуются более 30 миллионов человек.

За последний год легкомысленная социальная сеть на глазах превратилась в США во врага государства номер один и грозу национальной безопасности. Впервые об опасности TikTok заговорили в феврале 2019 года. Тогда Федеральная торговая комиссия США потребовала от сервиса крупный штраф за незаконный сбор информации о детях до 13 лет. Чиновники обвинили создателей приложения в том, что соцсеть собирает личные данные детей (IP-адреса, геолокацию и электронную почту) без согласия родителей. Также торговая комиссия отметила, что до определенного времени сервис легко позволял взрослым людям связываться с несовершеннолетними.

В результате владелец TikTok — компания ByteDance — выплатила американцам гигантский штраф в размере 5,7 миллиона долларов и исправила правила использования соцсети. Отныне дети до 13 лет могут просматривать чужие видео, но выкладывать в общий доступ собственные тиктоки — нет.

Уже в ноябре власти США начали присматриваться к сделке с ByteDance, после которой началась мировая экспансия TikTok. В 2017 году китайская компания за миллиард долларов приобрела американское караоке-приложение Musical.ly, которое имело больше 100 миллионов активных пользователей в месяц. Сделка состоялась без одобрения Комитета по иностранным инвестициям США. В отношении ByteDance началось расследование. К тому моменту Musical.ly уже не существовало: она окончательно слилась с TikTok.

Как можно догадаться, американцев интересовали не юридические тонкости проведения сделки, а то, что приложение представляет потенциальную угрозу для контрразведки. Опасение властей вызывало то, что TikTok может стать объектом иностранных кампаний влияния.

При этом сам TikTok позиционирует себя как абсолютно аполитичное приложение, ограждающее своих пользователей от негатива. Доходило до того, что модераторам площадки предписывали прятать видео, снятые людьми с инвалидностью, чтобы избежать их буллинга. Долгое время в TikTok даже существовал запрет на татуировки.

Серьезным аргументом против соцсети стало то, что якобы Китай имеет влияние на контент, который в ней публикуется. Британская The Guardian писала, что в TikTok запрещена критика властей Поднебесной. В частности, журналисты узнали о том, что площадка подвергает цензуре видео, в которых рассказывается о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, обсуждается независимость Тибета или упоминается религиозное движение — группа Фалуньгун, — запрещенное в материковом Китае. The Guardian написала об этом 25 сентября 2019 года, а спустя два месяца TikTok заблокировал профиль 17-летней бьюти-блогерши Ферозы Азиз, которая, подкручивая ресницы в кадре, решила рассказать о притеснении мусульман-уйгуров в Китае.

Положение уйгуров — крайне чувствительная тема в отношениях США и Китая. Американцы используют притеснение мусульманских меньшинств в Синьцзянском регионе в качестве аргумента в международных вопросах. В июне этого года президент Дональд Трамп даже подписал закон о защите прав уйгуров, который позволяет вводить санкции в отношении китайских чиновников.

Троянский конь

Чем закончилось расследование, — да и вообще было ли оно проведено — власти США так и не раскрыли. Но уже к концу 2019 года TikTok запретили использовать американским военным (на рабочих устройствах). Минобороны предупредило, что TikTok ставит под угрозу персональную информацию, и рекомендовало удалить приложение.

Сервис действительно собирает существенно больше данных о пользователях, чем это необходимо. Он считывает перемещения пользователя, его активность в интернете, его пароли, информацию о других приложениях на телефоне (даже удаленных). TikTok также читает логи SMS-сообщений, в любое время может включать микрофон на смартфоне, запускать прокси-сервера на устройстве или загружать на нем ZIP-архив с сервера. Кроме того, программа имеет доступ к буферу обмена. Если же приложение фиксирует, что пользователь каким-либо образом заблокировал соединение TikTok с серверами, принимающими личные данные, оно перестает работать.

Все это выяснил анонимный программист, который изучил код TikTok и пришел к выводу, что приложение — это сервис сбора данных, маскирующийся под социальную сеть. Его пост-разоблачение появился на Reddit еще в апреле 2020-го, однако широкую огласку внезапно получил 29 июня. За неделю до этого тиктокеры знатно насолили Трампу, почти сорвав старт его предвыборной кампании. Поклонники K-pop из TikTok в качестве шутки решили зарезервировать тысячи билетов на встречу Трампа с избирателями в Оклахоме, чтобы потом на нее не прийти. В результате выступление президента, первое такое мероприятие после пандемии, прошло при полупустых трибунах: мероприятие посетили шесть тысяч человек, хотя трибуны вмещали 19 тысяч.

Так социальная сеть для зумеров продемонстрировала, что может реально влиять на политические события. А у Трампа появился лишний аргумент в предвыборной гонке — спасти американцев от пекинских «захватчиков», угрожающих не только его власти, но и обычным гражданам, за которыми они шпионят.

«[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — комментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео.

Чуть позже предвыборный штаб президента США официально обвинил китайскую платформу в слежке.

Аноним с Reddit подчеркивал, что американские соцсети Facebook, Twitter и Instagram тоже собирают информацию о владельцах смартфонов, но в гораздо меньших объемах по сравнению с TikTok. Кроме того, данные американцев остаются на серверах в США, то есть остаются на территории страны.

Вскоре американские руководители заговорили о внесении приложении в черный список. Над TikTok нависла угроза вылететь из Google Play и App Store. Негативные последствия от включения в черный список до сих пор ощущает на себе другая китайская компания — Huawei, угодившая в него в прошлом году. Главным аргументом для сдерживания производителя смартфонов стало утверждение о том, что компания через свои устройства шпионит в пользу Китая.

Из-за санкций с Huawei разорвали сотрудничество крупнейшие американские поставщики программного обеспечения и оборудования. Китайцы остались без поддержки Google (Huawei отключили от системы Android) и ARM (компанию лишили производства собственных процессоров Kirin). Остальные партнеры теперь обязаны продавать технологии и компоненты для Huawei только с разрешения американского правительства. Ущерб от таких новостей китайцы оценили в 10 миллиардов долларов. В конце августа 2020 года США объявили об ужесточении санкций. В связи с этим некоторые эксперты предрекают скорый уход Huawei с рынка смартфонов.

Месть за коронавирус

Трамп несколько раз грозился запретить TikTok у себя в стране. Он даже называл это местью за коронавирус, который распространился по планете из Поднебесной.

Руководство Штатов дало понять, что закроет глаза на провинности TikTok, если ByteDance продаст американский сегмент своего бизнеса местной компании. Он дал компании время заключить сделку до 15 сентября, иначе ByteDance не дадут вести деятельность на территории страны.

Сначала журналисты говорили о планах General Atlantic и Sequoia Capital по покупке доли ByteDance, однако в скором времени одеяло перетянула на себя Microsoft . Уже в конце июля в Bloomberg сообщили о ведущихся переговорах между американской и китайской корпорациями. А корреспонденты CNBC добавили, что Microsoft готова заплатить за TikTok от 10 до 30 миллиардов долларов. В начале августа на продажу части компании детищу Билла Гейтса Трамп отвел 45 дней.

Пекину новость о возможной сделке явно не импонировала. Через несколько дней в государственной китайской газете China Daily появилась заметка, в которой американцев обвинили в воровстве TikTok и давлении на социальную сеть.

«КНР ни при каких обстоятельствах не допустит кражи китайской технологической компании. У Пекина есть множество способов ответить США, если те решатся на такое разбойное нападение», — говорилось в заметке.

Редакция призывала власти заблокировать сделку по продаже бизнеса.

Переговоры с Microsoft велись с середины июля, но сделка все не заключалась — и 6 августа Трамп подписал радикальный указ «О борьбе с угрозой TikTok». В нем описывались уже звучавшие ранее обвинения в адрес китайского приложения, которое «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Указ отводил 45 дней на прекращение в американской юрисдикции сделок с компаниями ByteDance. То же касалось другой социальной сети — WeChat.

В ByteDance заявили, что шокированы действиями американского руководства, которое издает указы, подрывающие доверие к верховенству закона в США. Владельцы TikTok пожаловались на то, что американские чиновники пытаются вмешаться в переговоры между частными компаниями. Разработчики TikTok пообещали обратиться в суд — и сделали это спустя две с половиной недели.

За приложения вступился официальный Пекин, в связи с которым их обвиняли. Такая реакция была понятна: за первые несколько часов после подписания указов китайские технологические компании потеряли на гонконгской бирже 75,7 миллиардов долларов.

Сверхсекретные технологии

Ожидалось, что 15 сентября TikTok объявит о сделке с Microsoft, однако этого не состоялось. Еще до истечения срока американский гигант заявил, что ByteDance отказалась продавать ему активы. Точные причины стороны не называют, но можно предположить, что дело в новых ограничениях со стороны Китая. В конце августа Пекин ввел запреты на экспорт технологий за границу: каждая сделка должна получать разрешение правительства. В обновленном перечне таких технологий указан анализ рекомендуемого контента — TikTok использует подобный алгоритм, созданный на территории Китая.

Как результат — ByteDance отказалась передавать исходный код своего алгоритма при продаже доли компании американцам. Новым партнерам придется разрабатывать собственную систему рекомендаций или искать другие способы для взаимодействия с TikTok.

ByteDance сорвала все дедлайны, и чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, 18 сентября министерство торговли США объявило о санкциях против TikTok и WeChat. Предполагалось, что с 20 сентября американцы больше не смогут скачивать эти приложения из официальных магазинов: Apple и Google должны были удалить программы со своих цифровых платформ.

Но этого не произошло. В пекинской корпорации поняли, что тучи над ними сгущаются очень быстро. Поэтому руководство TikTok начало искать новые способы урегулировать вопрос с американскими властями.

В частности, как писала Financial Times, китайская компания рассматривала возможность выхода на IPO в США вместо того, чтобы, как планировалось, сделать первичное размещение акций в Китае или Гонконге. Другой рассматриваемый вариант — впустить в совет директоров только граждан США. Кроме того, компания раздумывала создать специальный комитет по безопасности, который бы возглавил человек с допуском от американского правительства. В качестве примирительного шага также обсуждалось назначение на позицию гендиректора TikTok основателя Instagram Кевина Систра.

Выходом из ситуации оказалась сделка с Oracle и Walmart. Пока о ней известно немного: доля американских компаний в общем предприятии составит 12 миллиардов долларов, больше половины директоров будут из США. В реальности же китайцы контроль над TikTok в США потеряли, ведь 40 процентов компании ByteDance уже принадлежит американцам. По подсчету Bloomberg, с учетом приобретения «дочки» в руках американцев окажется свыше более половины TikTok.