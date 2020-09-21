ФАС сделала предупреждение Booking.com

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала второе предупреждение сервису Booking.com о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"18 сентября 2020 года ФАС России выдала ООО Booking.com B. V. второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Напомним, что дело в отношении компании было возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей.