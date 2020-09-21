ByteDance намерена провести IPO TikTok в США 

Китайская ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, объявила о планах TikTok Global провести публичное размещение акций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление самой ИТ-корпорации.

Кроме того, в ByteDance уточнили, что намерены сохранить 80% акций TikTok Global как дочерней компании после предварительного размещения акций на бирже. Также в китайская ИТ-компания надеется на обеспечение прозрачности в управление американским сегментом социальной сети.