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ByteDance намерена провести IPO TikTok в США 

Российская Газета 1 час назад
ByteDance намерена провести IPO TikTok в США
Фото: Reuters
Китайская ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, объявила о планах TikTok Global провести публичное размещение акций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление самой ИТ-корпорации.
Кроме того, в ByteDance уточнили, что намерены сохранить 80% акций TikTok Global как дочерней компании после предварительного размещения акций на бирже. Также в китайская ИТ-компания надеется на обеспечение прозрачности в управление американским сегментом социальной сети.
В совет директоров TikTok Global войдут исполнительный директор Walmart и нынешний председатель совета директоров ByteDance. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку TikTok Oracle и разрешил участвовать в сделке Walmart.
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Компании , Рынки , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores
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